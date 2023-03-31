Samanyolu Haber /Gündem / Yalan haberin ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı /31 Mart 2023 14:35

Yalan haberin ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

Herkul.org, sosyal medya hesapları üzerinden vefat ettiğine dair yalan haberleri yayılan muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin mukabeleye katıldığı yeni görüntüleri yayınlandı.

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin hayatını kaybettiğine yönelik yalan haberlerin bir yenisi daha dolaşıma sokuldu. Ancak bu yalan iddialalrın aksine Hocaefendi’nin sağlığı yerinde. Farklı rahatsızlıklarının olmasına rağmen Ramazan ayında günlük programlarına devam ediyor ve yıllardır aksatmadığı Ramazan mukabelesini de takip ediyor.

Muhterem Hocaefendi'nin dua saati, mukabele ve ziyaretler gibi videoları zaman zaman Herkul.org üzerinden yayınlanıyor. Bu Ramazan'da da Hocaefendi'nin katıldığı mukabelelerin görüntüleri yayınlanmaya devam ediyor. Buna rağmen yalan haber ve propaganda çalışmaları sürdürülüyor. Her defasında yalanlanmasına rağmen, yıllardır benzer yalan haberler aynı çevrelerce yayılmaya çalışılıyor.

Trol hesaplar benzer bir paylaşımı yine dolaşıma soktu. Son asılsız söylentiyi Mine G. Kırıkkanat gibi bir çok isim sorgulamadan paylaştı. Bunun üzerine Hocaefendi'nin sohbetlerini yayınlayan Herkul.org hesabı yeni bir videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, ”Ramazan Mukabelesi 2023…. Ramazan’ın başından bu yana Muhterem Hocaefendi ile birlikte mukabelemize devam etmekteyiz. Görüntüler birkaç saat önce okuduğumuz 9.cüz mukabelesinden. Cenab-ı Hak Hocamıza afiyet-i dâime ihsan buyursun.” denildi.
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