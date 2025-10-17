Samanyolu Haber /Gündem / Vefatı çok konuşulmuştu: İşte Sırrı Süreyya Önder'in ardında bıraktığı mal varlığı! /17 Ekim 2025 12:17

Vefatı çok konuşulmuştu: İşte Sırrı Süreyya Önder'in ardında bıraktığı mal varlığı!

Kalp krizi geçirdikten 18 gün sonra hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, "Babamın terekesi" başlıklı yazısında tartışmalara neden olan Önder'in mal varlığını açıkladı.

Kalp rahatsızlığı sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan ve 18 gün sonra 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, t24’te "Babamın terekesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kandemir, bu yazısında tartışmalara konu olan ve babası Sırrı Süreyya Önder'den kendisine kalan mirasın detaylarını açıkladı. Kandemir, "Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım" dedi.

'BABAMIN TEREKESİ...'
İşte Kandemir'in yazısında Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını aktardığı kısım:

"... Babamı kaybettikten sonra tatsız ama mecburi bazı işler hasıl oldu, aşağı yukarı herkes bunu yaşıyor. Merhumun terekesi çıkarılıyor. Neyi var neyi yoksa terekede görülüyor ve mirasçısına naklediliyor. Ben de şimdi size babamın terekesini anlatacağım, eksiksizce.

Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yapmış, öncesinde ve yaşamı boyunca ise sayısız senaryo yazmış, filmler çekmiş biriydi. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım.

Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi..."
