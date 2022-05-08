Samanyolu Haber /Sağlık / Vegan beslenme hem zayıflatıyor hem şekeri dengeliyor /08 Mayıs 2022 14:00

Vegan beslenme hem zayıflatıyor hem şekeri dengeliyor

Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre vegan beslenmek, fazla kiloluların kilo vermesine ve Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düşürmesine yardımcı oluyor.

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Çeşitli çalışmalardan alınan sonuçların analizine göre üç ay vegan beslenmek, normal beslenmeye kıyasla ortalama 4,1 kilo verilmesini sağlıyor, ayrıca kan şekeri seviyelerini düşürüyor. Tansiyon, kolestrol ve bir tip yağ olan trigliserit seviyelerine ise pek bir etkisi olmuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre veriler, vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu ya da Tip 2 diyabeti olan 796 kişi arasında yapılan denemelerden alındı. Sonuçlar da, Avrupa Obezite Kongresi'ne sunuldu.

Kopenhag'taki Steno Diyabet Merkezi'nden, araştırma ekibinin lideri Anne-Ditte Termassen "Bu kapsamlı değerlendirme, en az 12 haftalık vegan beslenmenin klinik açıdan anlamlı derecede kilo verdirebileceğini ve kan şekeri seviyelerini düzeltebileceğini, makul bir derecede bir netlikle gösteren elimizdeki en iyi kanıt" dedi.

Guardian gazetesine konuşan Termassen ayrıca, "Vegan beslenme, büyük kasımlı daha düşük kalori alımını, daha az yağ içeriğini ve lifli gıdaları beraberinde getirdiğinden kilo vermeyi sağlıyor" dedi.

'Kadınlar pandemide daha çok kilo aldı'
Maastricht'teki konferansa sunulan bir başka çalışmada da Covid-19 pandemisinin ilk yılında kadınların, erkeklerden daha fazla kilo almaya eğilimli olduğu tespit edildi. Bu arada, her iki cinsiyette de 45 yaşın altındakiler, daha büyük yaş gruplarına göre kilo almaya daha fazla meyilli.

İngiltere'deki yaklaşık 1 milyon yetişkinin verileriyle hazırlanan çalışmada Mart 2020 ve takip eden bir yıldaki vücut kitle endekslerine bakıldı.

Leicester Üniversitesi'nden Prof. Thomas Lates "Kapanmanın etkilerini geriye çevirmek için bir şeyler yapılmadığı takdirde, daha genç yaşlardaki erkek ve kadınlarda orta derecede kilo alınması bile önümüzdeki yılarda daha çok diyabet, kalp hastalığı, kanser ve obezite bağlantılı diğer ciddi hastalıkları beraberinde getirebilir" uyarısında bulundu.

Sebze yiyen çocuğa ödül
Konferanstaki bir başka çalışmaya göre de, denemeleleri halinde ödül verilirse küçük çocukların daha çok sebze yedikleri belirlendi. Üç aylık araştırma programında Hollanda'nın Limburg kentindeki yuvalara bir ila dört yaşındaki çocuklar incelendi. Çalışmada çocuklara ödül olarak çıkartma ya da küçük oyuncak taçlar vermenin, sağlıklı yiyecekleri daha çok sevmelerini sağladığı tespit edildi.

Çalışmayı yürüten Maastricht Üniversitesi'nden Britt van Belkom, verilecek ürünün türünün çok önemli olduğunu söyledi ve "Eğlenceli olmalı ama yiyecek olmamalı" dedi.
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