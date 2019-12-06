Samanyolu Haber /Sağlık / Vejetaryen hamburger skandalı /06 Aralık 2019 11:07

Vejetaryen hamburger skandalı

McDonald's'ın Yeni Zelanda'daki sözcüsü "McVeggie" hamburgerlerin tavuğun kızartıldığı yağ ile aynı yağda kızartıldığını, bu yüzden tüm vejetaryenler için uygun olamayabileceğini ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli fast food zinciri McDonald's'ın Yeni Zelanda'daki sözcüsü, "McVeggie" hamburgerlerinin bazı vejetaryenler için uygun olmayacağını söyledi. 

The Guardian'ın aktardığına göre sözcü, bahsi geçen hamburgerin içindeki bütün ürünlerin vejetaryenler için uygun olduğunu ve köftenin ezilmişi sebzeler ile peynirden yapıldığını belirtti. 

VEJETARYENLER İÇİN UYGUN DEĞİL!

Ancak sözcü, bu köftenin restoranlarda tavuğun kızartıldığı yağ ile aynı yağda kızartıldığını, bu yüzden "tüm vejetaryenler için uygun olamayabileceğini ifade etti.

McDonald's Yeni Zelanda Genel Müdürü David Howse, ürünün daha çok fleksiteryanlara hitap ettiğini ifade etti.

Yeni Zelanda Vejeteryan Topluluğu sözcüsü, "Facebook'tan aldığımız reaksiyonlara göre çoğu vejetaryen bunu yemek istemeyecek." dedi.
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