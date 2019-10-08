Vekilin derdi 'evlerden ırak' dedirtti: Meclis lokantasında yemekler berbat çıkıyor

İYİ Parti TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM yemekhanesinde çıkan yemeklerin kalitesinin düştüğünden şikayet ederek 'Yemekler tek kelimeyle berbat'' diye konuştu.







Türkkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat'' ifadelerini kullanırken Twitter mesajına 3 binden fazla cevap ve yorum geldi.

Vatandaşlar zaten ucuz olan Meclis lokantasında kalite düşüklüğünü eleştiren vekile cevap verirken halkın alım gücüne vurgu yaptılar.



