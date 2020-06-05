Samanyolu Haber /Gündem / Vekil düşürmeye Saray'dan ilk yorum: Niye rahatsız oluyorsunuz? /05 Haziran 2020 12:07

Vekil düşürmeye Saray'dan ilk yorum: Niye rahatsız oluyorsunuz?

Meclis'te üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili saraydan ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekilliklerinin düşürülmesini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağladı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’yla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Oktay, "Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir" dedi.

Oktay, seçildikleri halde vekillikleri düşürülen siyasetçilerle ilgili, “Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'SİSTEMİ HOR GÖRÜYORLAR'

“TBMM’nin ve milletimizin onayını alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini aşağılamaya çalışanlar milletimizden gereken cevabı referandumda ve sonrasında yapılan seçimlerde sandıkta almışlardır. Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir. Milletimizden aldığı destek ve oyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir taraftan ülkemize hizmet için durmadan, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam ederken bir taraftan da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:26