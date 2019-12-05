Samanyolu Haber /Gündem / Vekiller istedi, Meclis'e 8 milyona 8. lokanta yapılıyor /05 Aralık 2019 10:21

Vekiller istedi, Meclis'e 8 milyona 8. lokanta yapılıyor

Yedi lokanta ile milletvekilleri, seçmenler ve personele hizmet veren TBMM’de 8'inci lokanta da açılıyor. Beş ayda yapımı tamamlanması planlanan lokanta 550 kişilik olacak.

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TBMM'de hali hazırda yedi lokanta var. Bu lokantalar milletvekilleri, seçmenler ve personele hizmet veriyor. Şimdi de 8'inci lokanta açılması için hazırlıklar yapılıyor. Vekiller tarafından kullanılacak olan yeni bahçe lokantası binasının yapımı için 8 milyon 670 bin liraya sözleşme imzalandı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, milletvekillerine hizmet verecek olan bahçe lokanta binası için, 11 milyon lira yaklaşık maliyet belirlendi ve 8 milyon 670 bin liraya anlaşma sağlandı.

Yeni lokantayı 5 ayda yapacak olan Güzeller firması ile 2 Aralık günü sözleşme imzalandı. Meclis'te bulunan ve “Tabur Restoran” olarak anılan lokanta yıkılıp, yerine otopark yapılmıştı. Şimdi bu bölgeye yeniden lokanta yapılacak. Yeni lokanta 550 kişilik olacak.

YIKIP YENİSİNİ YAPIYORLAR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Tabur lokantası vardı yıkıldı. Yık yeniden yap. Meclis, kendi işleri için daha planlı olmalı” dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise “Milletvekillerinden gelen talep üzerine daha önce bahçe lokantasının bulunduğu alana, milletvekili ve personel için ayrı ayrı olmak üzere 550 kişi kapasiteli yeni bir bahçe lokanta yapılıyor” diye konuştu.
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