Samanyolu Haber /Gündem / Vekillerin 1.6 milyonluk telefon faturası Meclis'ten ödendi /12 Kasım 2019 10:32

Vekillerin 1.6 milyonluk telefon faturası Meclis'ten ödendi

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde, milletvekillerinin cep telefonu faturaları için TBMM Başkanlığı’ndan yapılan ödemeleri sordu.

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CHP’li Kadıgil’e yanıt veren Meclis Başkanlığı, son bir buçuk yılda 1146 adet GSM hattı için toplam 1.6 milyon TL ödeme yapıldığını ifade etti. TBMM tarafından Turkcell’e 516 milletvekili için 1 milyon 120 bin 834 TL ödeme yapıldı. Türk Telekom abonesi 580 milletvekili için 465 bin 757 TL ve Vodafone abonesi 50 milletvekili için ise 47 bin 541 TL’nin ödendiği bildirildi.

5 BİN DAKİKA 20 GB İNTERNET

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre GSM firmalarıyla yapılan anlaşmanın ayrıntılarına da yer veren TBMM Başkanlığı, üç firmanın da kullanıcılarına hazırladığı pakette 5 bin dakika, 1000 SMS ve 20 GB internet hizmeti sunulduğunu belirtti.

NEDEN TURKCELL DAHA FAZLA?

Abone sayısı ve yapılan ödemelere göre en fazla ücretin Turkcell’e yapıldığını vurgulayan Kadıgil, “Abone sayısı daha fazla olan Türk Telekom’a bile Turkcell’den daha az para ödenmiş” dedi. Turkcell ile yapılan anlaşmanın detaylarının kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade eden Kadıgil, “Önergemize gelen yanıt olmasa abone sayısı daha az olan Turkcell’e daha fazla ödeme yapıldığını öğrenemeyecektik. Şimdi yeni bir önerge hazırlıyorum. Bu önergede de Turkcell ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağım” diye konuştu.

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