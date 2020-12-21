Samanyolu Haber /Gündem / Vekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’e 22 yıl hapis cezası /21 Aralık 2020 17:36

Vekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’e 22 yıl hapis cezası

Milletvekilliği düşürülen HDP’li, DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Güven hakkında tutuklama kararı da verdi.

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Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken avukatları Cemile Turhallı Balsak, Serdar Çelebi ve Şivan Cemil Özer hazır bulundu.

Duruşmada avukatların ek süre talebini reddeden mahkeme heyeti Leyla Güven’e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklama kararı çıkarttı.

Örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı 6 yıl  3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in milletvekilliği, 4 Haziran 2020’de HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte düşürülmüştü. Güven, bir gün sonra tutuklanarak Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Avukatları Güven’in tutuklu yargılandığı ancak henüz hüküm kurulmadığı başka bir dosyadan mahsubu için başvuruda bulunmuş, talebin kabul edilmesi üzerine Güven tahliye edilmişti.
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