Vekilliği düşürülen HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis ve tutuklama kararı

HDP'den milletvekilliği düşürülen, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılandığı davanın 10’uncu duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken avukatları Cemile Turhallı Balsak, Serdar Çelebi ve Şivan Cemil Özer hazır bulundu.
Duruşmada avukatların ek süre talebini reddeden mahkeme heyeti Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklama kararı çıkarttı.