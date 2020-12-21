Samanyolu Haber /Gündem / Vekilliği düşürülen HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis ve tutuklama kararı /21 Aralık 2020 13:10

Vekilliği düşürülen HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis ve tutuklama kararı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven hakkında ayrıca tutuklanma kararı da verildi.

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HDP'den milletvekilliği düşürülen, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılandığı davanın 10’uncu duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
 
Görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken avukatları Cemile Turhallı Balsak, Serdar Çelebi ve Şivan Cemil Özer hazır bulundu. 
 
Duruşmada avukatların ek süre talebini reddeden mahkeme heyeti Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklama kararı çıkarttı. 
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