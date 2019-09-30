Samanyolu Haber /Gündem / Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni konuştu /30 Eylül 2019 09:01

Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni konuştu

Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin emrini vermediğini söyledi: Suçlu olduğuma dair kanıtları varsa halka sunsunlar

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Birçok farklı ülke ve organizasyon tarafından 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonun emrini vermekle suçlanan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, suçlamaları bir kez daha reddetti. 

Kısa süre önce yayınlanan 'Frontline' programının fragmanında, "Emri ben vermedim, ancak olay benim gözetimimde oldu, bu yüzden sorumluluk benim" diyen Selman, '60 Minutes' programında Norah O’Donnell'ın sorularını yanıtladı.

CIA (ABD Merkezi İstihbarat Dairesi) ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlarda cinayetin emrini veren kişi olarak gösterilen Selman, "Eğer beni suçlu gösteren herhangi bir kanıtları varsa, umarım bunu halka sunarlar" dedi.

Suudi savcılar, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından veliaht prense çok yakın iki ismin planlama sürecinde yer aldığını ifade etmişti. Selman bu iddiaları da yalanlayarak kendisine yakın hiçbir ismin plandan önceden haberdar olmadığını ifade etti.
 
Ülkesinde ifade özgürlüğüne karşı bir tehdit olmadığını iddia eden Selman, gazetecilerin tehdit altında olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan hapishanelerinde kadın hakları aktivistlerine işkence edildiği suçlamaları ile ilgili bir soruya yanıt veren veliaht prensi, "Bu gerçekse çok kötü bir şey. Bu konunun kişisel olarak takipçisi olacağım" diye konuştu.

Bin Selman, cumartesi günü yayınlanan PBS'in 'Frontline' programına verdiği röportajda da benzer şeyler söylemişti. Veliaht prens, bulunduğu makamdan dolayı sorumluluğu üstlendiğini, ancak operasyondan önceden haberi olmadığını söylemişti.
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