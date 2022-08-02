Veliaht Prens Selman balonu böyle patladı

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Türkiye ekonomisine katkı sunması beklenen Prens Selman ile ilgili beklentilerin boşa çıktığı ileri sürüldü.





Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan ve 15 Temmuz darbe sürecinin ardındaki isim olarak gündeme gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili ekonomik beklentilerin karşılanmadığı ifade edildi.





diken.com.tr'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir süredir ülke ülke geziyor. Gittiği ülkelerde yüklü miktarlarla anlaşma imzalayan Selman, büyük beklentilere rağmen Türkiye’yle swap anlaşması bile imzalamadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir süredir ülke ülke geziyor. Gittiği ülkelerde yüklü miktarlarla anlaşma imzalayan Selman, büyük beklentilere rağmen Türkiye’yle swap anlaşması bile imzalamadı.

Selman, ilk olarak Mısır’ı ziyaret etti. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Macid bin Abdullah El Kasabi, 22 Haziran’da duyurduğuna göre, iki ülke 7,7 milyar dolar değerinde 14 yatırım anlaşmasını imzaladı. Önemli bölümü özel sektörü kapsayan anlaşmalar arasında altyapı, yenilenebilir enerjiler ve ilaç sanayisi alanlarında projelerin de bulunduğu bildirildi. Suudi Arabistan’dan enerji santrali işletmecisi Acwapower şirketiyle Mısır’ın devlete bağlı elektrik işletmesi arasında bir rüzgâr enerji santrali kurulmasını içeren 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı açıklandı.Prens, 27 Temmuz’da Yunanistan’ı ziyaret etti. Böylelikle, 2018’de işlenen ve başrolü Selman’ın oynadığı söylenen Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra prens, ilk kez Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi ziyaret etmiş oldu. İki ülke arasında yüklü miktarlarda anlaşma imzalandı. Taraflar, bazı yatırımlar konusunda anlaştı. Buna göre Yunanistan, Suudi Arabistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni içine alan 800 milyon avro değerinde veri kablosu bağlantısı kurulacak. Atina’daki yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa’nın hidrojen yakıtında Avrupa’nın merkezi olacak bir anlaşmanın da imzalandığını açıkladı ama detay verilmedi. Bunların haricinde elektrik, emlak, gemicilik, altyapı, lojistik ve demiryolu yatırımları hakkında da konuşuldu.