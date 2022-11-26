Veliaht Prens'ten Suudi futbolculara göz kamaştıran hediye

300.000 BİN DOLARLIK HEDİYE

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak turnuvanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistanlı oyunculara büyük bir hediye geliyor. Messi'li Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz, galibiyet sonrası ülkede resmi tatil ilan ederken Veliaht Prens Muhammed bin Selman, futbolculara galibiyet primi olarak dünyanın en lüks araçlarından olan Rolls Royce Phantom verileceğini açıkladı.Suudi Arabistan Dünya Kupası'nın önemli favorilerinden Arjantin'İ 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle mağlup ederek maçı 2-1 kazandı. Prens Selman'ın oyunculara hediye edeceği Rolls - Royce Phantom'un fiyatının 300.000 ila 400.000 bin dolar arasında değiştiği öğrenildi.