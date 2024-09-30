Veliaht Selman'ın planları suya düştü!

Prens Selman'ın yeni ekonomi planı için daha fazla nakde ihtiyacı olması nedeniyle bu yıl 29 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi arzu ediliyor. Bu hedefe ulaşabilmek için ise tarihinin en büyük ikinci yarı hasılatlarından birini elde etmesi şart. Ülke 2030 yılına kadar yıllık 100 milyar dolar doğrudan yabancı yatırıma ulaşmayı beklerken, bu rakam mevcut kazandığından yaklaşık üç kat daha fazla.





Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın petrole bağlı ekonomiyi değiştirme çabaları tüm dünyada dikkatle takip ediliyor. Bu amaç uğruna ülkeye yabancı yatırımcı çekme çabaları sürerken, ülkenin nakit bulmakta zorlanmaya devam ettiği fark edildi. Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk altı ayında yabancı yatırımcı girişleri 9,7 milyar dolar olarak beklentilerin altında kaldı.Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Capital Economics'in araştırma raporunda “Ekonominin çeşitlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biri Suudi Arabistan'ın yabancı yatırımları cezbetmek için verdiği mücadeledir” ifadelerine yer verildi. Raporda, girişin önündeki yüksek engeller ve itibar riskine ilişkin süregelen endişeler temel zorluklar olarak belirtildi.Suudi Arabistan, yurtdışından daha fazla sermaye gelmesi için yatırım yasalarında reformlar yaptı. 2025'te yürürlüğe girecek yeni kurallar da bürokratik engelleri azaltmayı ve yabancı yatırımcıların yerelde iş yapmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.