Samanyolu Haber /Gündem / Veliler yüzde 70'lik zamma tepkili /23 Eylül 2022 21:20

Veliler yüzde 70'lik zamma tepkili

Yeni eğitim öğretim yılı da zamlarla başladı. Okul taksitleri ve kırtasiye ürünleri derken okul servis ücretlerine gelen zamlar da velilerin tepkisini çekti.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan ve Ramis Sağlam imzası taşıyan habere göre yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması öğrenci ve velilerin sorunlarına her gün bir yenisi ekliyor. Okul masraflarının önemli kalemlerinden olan servis ücretleri ise el yakıyor. İzmir’de servis ücretlerinin belirlenmesinde İzmir Ulaştırma Koordinasyon Kurulu’nda (UKOME) yaşanan ret olayının meydana getirdiği boşluğun faturası yine velilere kesildi.

Okulların açıldığı günlerde özel okullarda UKOME’de reddedilen tarifenin ardından servis ücretlerine yüzde 70’in üzerinde zam yapıldı. Yapılan zam sonrası servis ücretleri 15-20 bin liraları aştı. Bazı özel okullarda uygulanan 10 km için onaylanmadan yürürlüğe konulan tarifeye göre 12 bin 350 lira yerine 20 bin 750 lira talep edilerek, farkın nedeni velilere açıklanmadı. Özel okul servislerinde yaşanan sorunları konuştuğumuz adını vermek istemeyen veliler, yapılan fahiş zamlara tepki gösterdi.

“PARAYI ÖDEMEZSENİZ SERVİSE BİNEMEZSİNİZ DENİLDİ”

Ek ödemeyi yapmak istemediğini zaten okul masraflarının bütçesini çok zorladığını belirten adının açıklamasını istemeyen öğrenci velisi, “Fark ödemek istemediğimi söylediğimde öğrencimin servis kaydını kesinlikle yapmayacaklarını söylediler. Ödeme gücümü aşan binlerce liralık farkın nedenini sorduğumuzda ne okul yönetiminden ne de servis firmasından cevap alamadık” dedi.

“GİRİŞİMLERİMİZDEN SONUÇ ALAMADIK” 

Bir başka özel okul öğrenci velisi ise benzer konumda olan velilerle birlikte özel okulun bağlı olduğu şirketle temasa geçerek duruma müdahale edilmesini istediklerini söyledi. Fakat ellerinin boş döndüğünü anlatan öğrenci velisi, “Okul yönetimiyle, servis firması anlaşmış oldukları için binlerce liralık tarife dışı fazladan vazgeçmek istemediler. Bugüne kadar farkın ödenmesi yönünde hiçbir olumlu yanıt alamadık. Bu ilgisizlik tarife dışı fazladan ücret talebinin okul yönetimlerinin bilgisi dâhilinde yapıldığını ya da talep edilen fazladan ödemenin okullara aktarıldığı düşüncesini aklımıza getiriyor” diye konuştu.
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