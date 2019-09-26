Velilerde panik... İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde okullar tatil

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre İstanbul'da meydana gelen 6 şiddetindeki depremin ardından okullar tatil edildi.







İstanbul Valiliği, Kandilli Rasathanesi'nin 6 şiddetinde olduğunu açıkladığı deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı:





Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.



Bu arada depremi hisseden Bursa ve ilçelerinde de eğitime ara verildi.





Depremin ardından veliler okullara akın etti. Çocuklarını alarak daha güvenli yerlere götüren aileler yarın da okulların tatil edilmesini istedi.





Gelen ilk bilgilere göre okullarda ciddi bir hasar yaşanmadı