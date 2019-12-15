Öğretmenlerin iş bıraktığı Doğa Koleji'nde krizin aşılıp aşılmadığına dair açıklamanın 14 Aralık'ta yapılacağı belirtilmişti. Ancak genel müdürlük bu tarihin üzerinden bir gün geçtiği halde açıklama yapmadı.





Bunun üzerine yağmurlu havaya rağmen İstanbul Ataşehir'de Doğa Kolejleri Genel Müdürlüğü binası önünde toplandı.





Velilerden Sonnur Meriç "Artık dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.





"BİR SİMİT KADAR DEĞERİMİZ YOK" GÖNDERMESİ





Doğa Kolejleri velileri bugün genel müdürlük binası önünde eylem yaptı. Mağduriyetlerine seyirci kalan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine tepki gösteren veliler, “Bir simit kadar değerimiz yok.” ifadeleini kullandı.





Veliler kendilerine idare tarafından verilen sözlerin yine tutulmadığını belirterek, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.





Doğa Koleji'nde öğretmenler üç aydır maaş alamadığı için iş bırakma eylemi başlatmıştı.





Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde toplanan veliler, "Artık yeter." dedi.





Göz yaşlarına hâkim olamayan velilerden Sonnur Meriç, “Gerekirse kermes kurarım yine de öğretmenlerime bakarım. Okullarda elektrik ve doğalgaz yok.” dedi.





Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini satın almasına, “Simitler kadar değerimiz yok.” sözleriyle tepki gösterdi.





"MAGAZİN HABERLERİNİ BIRAKIN, GERÇEKLERİ YAZIN"





Televizyon kanallarına da seslenen veliler, “Magazin haberlerini bırakın, sesimizi duyurun.” çağrısında bulundu.





Yağmura rağmen bir açıklama için saatlerdir beklediklerini söyleyen veliler, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu’na da seslenerek, “Vedat buraya” şeklinde slogan attı.



