Samanyolu Haber /Eğitim / Velilerden AKP'ye "Simit Sarayı" göndermesi /15 Aralık 2019 18:38

Velilerden AKP'ye "Simit Sarayı" göndermesi

İflasın eşiğine gelen ve üç aydır öğretmen maaşlarını ödeyemeyen Doğa Koleji'nde eğitim-öğretim aksamaya başladı. Veliler bugün de okul idaresi ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetini protesto etti.

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Öğretmenlerin iş bıraktığı Doğa Koleji'nde krizin aşılıp aşılmadığına dair açıklamanın 14 Aralık'ta yapılacağı belirtilmişti. Ancak genel müdürlük bu tarihin üzerinden bir gün geçtiği halde açıklama yapmadı. 

Bunun üzerine yağmurlu havaya rağmen İstanbul Ataşehir'de Doğa Kolejleri Genel Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Velilerden Sonnur Meriç "Artık dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.

"BİR SİMİT KADAR DEĞERİMİZ YOK" GÖNDERMESİ 

Doğa Kolejleri velileri bugün genel müdürlük binası önünde eylem yaptı. Mağduriyetlerine seyirci kalan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine tepki gösteren veliler, “Bir simit kadar değerimiz yok.” ifadeleini kullandı. 

Veliler kendilerine idare tarafından verilen sözlerin yine tutulmadığını belirterek, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Doğa Koleji'nde öğretmenler üç aydır maaş alamadığı için iş bırakma eylemi başlatmıştı. 

Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde toplanan veliler, "Artık yeter." dedi.

Göz yaşlarına hâkim olamayan velilerden Sonnur Meriç, “Gerekirse kermes kurarım yine de öğretmenlerime bakarım. Okullarda elektrik ve doğalgaz yok.” dedi.

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini satın almasına, “Simitler kadar değerimiz yok.” sözleriyle tepki gösterdi. 

"MAGAZİN HABERLERİNİ BIRAKIN, GERÇEKLERİ YAZIN"

Televizyon kanallarına da seslenen veliler, “Magazin haberlerini bırakın, sesimizi duyurun.” çağrısında bulundu.

Yağmura rağmen bir açıklama için saatlerdir beklediklerini söyleyen veliler, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu’na da seslenerek, “Vedat buraya” şeklinde slogan attı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Velilerden AKP'ye "Simit Sarayı" göndermesi Sonraki Haber >>

Dalga dalga yayılıyor...

Dalga dalga yayılıyor...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:36:46