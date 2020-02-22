Velilerden 'Fişleme' tepkisi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerin seçmeli derslerini bir yıl öncesinden belirlenmesi talep edildi. İşlemin gerekçesi de “Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilmesi” ve “Yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilmesi”, “mümkün olmadığı hâllerde de ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilmesi” olarak açıklandı. Bir çok ilkokulda okul yönetimlerinin 4. sınıftan ortaokula yani 5. sınıfa geçiş yapacak öğrencilere imam hatip tercihlerini ölçmek için tek yönlü dilekçeler verildiği öğrenildi.





VELİLERDEN FİŞLEME TEPKİSİ

Bakanlığın talimatları kapsamında “Ortaokul 5. Sınıfta Okuyacak öğrenciler İçin Seçmeli Ders Dilekçe Örneği”nin iki farklı okul türünü de kapsaması gerekiyor. Ancak kontenjanları boş kaldığı için tartışılan imam hatiplere yönelik veli tercihinin ölçülmesi amacıyla bir çok okulda velilere sadece “İmam hatip Ortaokulu İçin Haftalık Seçmeli Ders Seçim Tablosu” gönderildiği öğrenildi. Çocuklarla evlere taşınan dilekçe ile birlikte velilerden imam hatiplere gidecek öğrencilerin formu doldurması, tercih etmeyecek ailelerin ise okullara gelerek diğer dilekçeleri almaları istendi. Uygulamaya tepki gösteren birçok velinin de dilekçe işlemini “fişleme” ya da bir “anket çalışması” olduğunu değerlendirerek okul yönetimlerini şikayet ettiği öğrenildi.