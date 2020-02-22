Samanyolu Haber /Gündem / Velilerden 'Fişleme' tepkisi /22 Şubat 2020 12:47

Velilerden 'Fişleme' tepkisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenci ve velilerin gelecek yıl için imam hatip tercihlerini öğrenmek amacıyla çalışmalara başladı. Boş kalan imam hatip kontenjanlarının önceden tespiti için okul okul çalışma yapan bakanlık, çocuklara evlerine en yakın imam hatipleri işaret ederek “seçmeli ders dilekçesi” ile yokladı.

SHABER3.COM

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerin seçmeli derslerini bir yıl öncesinden belirlenmesi talep edildi. İşlemin gerekçesi de “Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilmesi” ve “Yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilmesi”, “mümkün olmadığı hâllerde de ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilmesi” olarak açıklandı. Bir çok ilkokulda okul yönetimlerinin 4. sınıftan ortaokula yani 5. sınıfa geçiş yapacak öğrencilere imam hatip tercihlerini ölçmek için tek yönlü dilekçeler verildiği öğrenildi.

VELİLERDEN FİŞLEME TEPKİSİ  
Bakanlığın talimatları kapsamında “Ortaokul 5. Sınıfta Okuyacak öğrenciler İçin Seçmeli Ders Dilekçe Örneği”nin iki farklı okul türünü de kapsaması gerekiyor. Ancak kontenjanları boş kaldığı için tartışılan imam hatiplere yönelik veli tercihinin ölçülmesi amacıyla bir çok okulda velilere sadece “İmam hatip Ortaokulu İçin Haftalık Seçmeli Ders Seçim Tablosu” gönderildiği öğrenildi. Çocuklarla evlere taşınan dilekçe ile birlikte velilerden imam hatiplere gidecek öğrencilerin formu doldurması, tercih etmeyecek ailelerin ise okullara gelerek diğer dilekçeleri almaları istendi. Uygulamaya tepki gösteren birçok velinin de dilekçe işlemini “fişleme” ya da bir “anket çalışması” olduğunu değerlendirerek okul yönetimlerini şikayet ettiği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Velilerden 'Fişleme' tepkisi Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:19