Venedik'in kanal suyu neden yeşile dönüştü?

İklim aktivistlerinin eylemlerine soru işareti

Olay, İtalya'da çevreci grupların fosil yakıtları protesto etmek amacıyla sularını tarihi çeşmelere kömür bazlı sıvı dökerek anıtları renklendirdiği son dönemdeki eylemleri yeniden gündeme getirdi.

İtalya'nın Venedik kentindeki Büyük Kanal'ın altından akan suyun bir bölümü parlak yeşil renge büründü. Olay bölge sakinleri tarafından ihbar edildi.Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia, kemerli Rialto Köprüsü yakınındaki suya yayılan yeşil sıvının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Zaia "Bu sabah Venedik'in Büyük kanal bölgesinde, Rialto Köprüsü'nün altında bazı bölge sakinleri tarafından bildirilen fosforlu yeşil bir sıvı ortaya çıktı." diye yazdı.Zaia, kent valisinin sıvının kaynağını araştırmak üzere emniyet güçlerini acil toplantıya çağırdığı bilgisini verdi. Valilik, olayın nasıl meydana geldiği ve karşı önlemleri görüşmek üzere Venedik Emniyet Müdürlüğü’nde derhal olağanüstü bir toplantı yapıldığını bildirdi.İtalyan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada ise, Büyük Kanal’dan alınan su örneklerine göre söz konusu renk değişiminin halk sağlığını tehlikeye atacak bir durum içermediği aktarıldı.Basında yer alan haberlerde ülkede geçen hafta iklim aktivistlerinin Roma'daki Aşk Çeşmesi'ni bitkisel kömür kullanarak siyaha boyadığı anımsatıldı.Haberlerde Büyük Kanal'ın suyunun yeşil rengine dönmesinin nedeninin araştırıldığı ve iklim aktivistlerinin eylemi sonucu olup olmadığına dair henüz bir bilgi olmadığı kaydedildi.Aktivistlerden de Venedik'teki olayla ilgili henüz sorumluluk alan olmadığı belirtiliyor. Venedik Emniyeti olaya ilişkin araştırma ve incelemelerin devam ettiği bildirdi.