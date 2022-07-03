Venedik'te günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak

Venedik Belediye Meclisi, aldığı kararla 16 Ocak 2023 itibarıyla kenti günübirlik ziyaret edecek turistlerden şehirdeki yoğunluk durumuna göre 3 ile 10 avro arasında değişen giriş ücreti alınmasını kararlaştırdı.





Ocak ayında yürürlüğe girecek uygulamada, günübirlikçi turistler, çok kanallı bir platform üzerinden giriş ücretini ödeyerek "QR Kodu" alabilecek. Giriş ücreti, kentteki yoğunluğa göre ve rezervasyonun ne kadar erken yapıldığına göre değişecek. Kentteki yoğunluk eşikleri ise henüz belirlenmiş değil.





Gece konaklayan turistler, 6 yaşından küçük çocuklar, tatil evi tutanlar (B&B), yerel halka misafir olarak gelenler, öğrenciler başta olmak üzere bazı kategorideki ziyaretçilerin uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.





Kentin giriş noktası olan yerlerde fiziki bariyer ya da turnike konulmasının planlanmadığı ancak oluşturulacak müfettiş gruplarının kentte "QR kodu" kontrolü yapacağı kaydedildi.





Venedik Belediye Meclisi'nin turizmden sorumlu meclis üyesi Simone Venturini, bunun kentlerine günübirlik gelen turistlerin oluşturduğu yoğunluğu kontrol etmeye dönük bir uygulama olduğunu, şehrin turistlere kapatılması anlamına gelmediğini belirtti.





2019’daki karar COVID-19 nedeniyle uygulanamamıştı

Venedik'te daha önce Belediye Meclisi, Ekim 2019’da, 2020 yazından itibaren kente gelişlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alınmasına karar vermişti. Söz konusu karar, Şubat 2020'de ülkede COVID-19 salgınının başlaması sebebiyle uygulanamamıştı.





Salgın nedeniyle uygulanan sıkı karantina tedbirleri, 2020'den bu yıla kadar Venedik'i alışkın olduğu turist yoğunluğundan mahrum bırakmıştı.





Venedik'te dini ve resmi bayram tatillerinin yanı sıra Venedik Karnavalı, Venedik Bienali gibi uluslararası etkinliklerin düzenlendiği dönemde kentteki turist yoğunluğu hızlı şekilde yükseliyor.





Salgından sonra sadece bu yılki Paskalya Yortusu sırasında kente iki günde 240 bin kadar turist geldiği belirtilmişti.



