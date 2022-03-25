Samanyolu Haber /Dünya / Venedik'teki otelcilerin martılarla başı dertte /25 Mart 2022 14:44

Venedik'teki otelcilerin martılarla başı dertte

İtalya’da Venedik Otelciler Derneği, turistlere zor anlar yaşatan "saldırgan” martıları savuşturmak için çeşitli planlar yaptığını duyurdu. Ancak bazı otelciler, yağmacı kuşlara su püskürtmek için konuklarını su tabancalarıyla donatarak, sorunu kendi elleriyle çözmek için harekete geçti.

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İtalya'nın ünlü lagün kenti Venedik'te  martıların her yerde bulunması, son birkaç yılda giderek daha sorunlu hale geldi. Yetkililer, martılardan birinin  yakın zamanda San Marco Meydanı'nda yürürken bir turistin dondurmasını kaptığı açıkladı.

Her ne kadar durum eğlenceli bir olay olarak görülse de, Venedik Otelciler Derneği için bu olay bir dönüm noktası oldu. Kuruluş, martıları dışarıdaki yemek alanlarından caydırmak için fikir bulunması amacıyla bir seminer düzenledi.

ŞAHİN KİRALAMA ÖNERİSİ

Semineri koordine eden hijyen ve çevre uzmanı Francesco Boemo, "Çok sayıda martı, insanlar için agresif ve rahatsız edici bir varlık olmanın yanı sıra, sağlık ve hijyenin ile binalar ve çevre için de bir sorun teşkil ediyor" diyerek, derneğin kuşları  caydırmak için acımasız özümler kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tartışılan çözümler arasında martıları avlamak için bir şahin kiralamak veya onları özel bir akustik sistemle veya hoş olmayan kokularla (insanlar tarafından algılanamasa da) uzaklaştırmak yer alıyor.

BAZI MÜŞTERİLER GÜLÜYOR, BAZILARI SİNİRLENİYOR

Diğer taraftan, seminer tutanaklarına göre bir otelci, "Misafirler, büfeye gitmek için kalkar kalkmaz martılar yemeğin üzerine atlayıp alıp götürüyor. Sık sık kondukları masa örtülerini, tabakları ve bardakları değiştirmek için  müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bazı müşteriler buna gülüyor, bazıları ise sinirleniyor” şeklinde martılardan şikayet etti.

SU TABANCALARIYLA SAVAŞ
Öte yandan, Venedik’te bazı otellerin hali hazirde şahinleri denediği, ancak onları her gün kiralamanın pahalı olduğu ortaya çıktı. Ardından Gritti Palace ve Hotel Monaco & Grand Canal adlı iki otel misafirlerine tamamı turuncu su tabancaları vermeye başladı. Turuncu rengin ise martıları korkuttuğu için seçildiğini belirtildi. 

Gritti Palace’tan Paolo Lorenzini İtalyan basınına verdiği demeçte, "Tabancaları görür görmez uçup gidiyorlar. Onları kullanmanıza bile gerek yok, sadece masanın üzerinde tutmanız yeterli” diye konuştu.
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