Venedik'teki otelcilerin martılarla başı dertte

Her ne kadar durum eğlenceli bir olay olarak görülse de, Venedik Otelciler Derneği için bu olay bir dönüm noktası oldu. Kuruluş, martıları dışarıdaki yemek alanlarından caydırmak için fikir bulunması amacıyla bir seminer düzenledi.



ŞAHİN KİRALAMA ÖNERİSİ





Semineri koordine eden hijyen ve çevre uzmanı Francesco Boemo, "Çok sayıda martı, insanlar için agresif ve rahatsız edici bir varlık olmanın yanı sıra, sağlık ve hijyenin ile binalar ve çevre için de bir sorun teşkil ediyor" diyerek, derneğin kuşları caydırmak için acımasız özümler kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.





Tartışılan çözümler arasında martıları avlamak için bir şahin kiralamak veya onları özel bir akustik sistemle veya hoş olmayan kokularla (insanlar tarafından algılanamasa da) uzaklaştırmak yer alıyor.



