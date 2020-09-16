Venezuela, ABD uçağını düşürdü!

Güney Amerika ülkesi Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) tescilli bir uçağı düşürdüğünü duyurdu.
Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, uçağın "uyuşturucu naklettiği" gerekçesiyle düşürüldüğünü ifade etti.
Düşürülen uçağa ait enkaz görüntülerini yayınlayan Reverol, büyük miktarda uyuşturucu dolu uçağın Kolombiya’dan Venezuela’nın Zulia eyaletine girdiği sırada vurulduğunu belirtti.
Reverol, uçağın Kolombiya’dan yasadışı bir şekilde Venezuela hava sahasına giriş yaparken radar aracılığıyla tespit ettiklerini ifade etti.
"UÇAK KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ"
Uçağın Machiques de Perija şehri sınırları içinde gizli bir piste yakın bir yerde düşürüldüğü kaydedildi.
Bakan Reverol, “Uçak kullanılmaz hale getirildi.” ifadelerini kullandı.