Enflasyonda tavan yapan Venezuela'nın yeni rakibi Türkiye!

İç istikrarsızlıklar, darbe girişimleri ve ABD yaptırımlarıyla boğuşan Venezuela bir süredir elinde tuttuğu dünyanın en yüksek enflasyonunun olduğu ülke 'unvanını' Zimbabve'ye devretti.Bir dönem enflasyonun tavan yaptığı ülkede rakamlar düşüş seyrine girerken, ülkenin bu kapsamdaki yeni rakibinin ise Türkiye olduğu ifade edildi.Venezuela Merkez Bankası (BCV) Başkanı Calixto Ortega, ülke ekonomisinin geçen yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaştığını bildirdi. Ülkedeki enflasyon oranları da düşüşte. En yüksek enflasyona sahip ülke Venezuela artık koltuğu da Zimbabve’ye devretti. Şimdi yarış Türkiye’yle.Kasım 2017’de aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşıp hiperenflasyon sürecine girmesinden bu yana, ülkelere göre enflasyon oranlarında ilk sırada Venezuela yer alıyordu. ABD yaptırımları sonrası ülkede önüne geçilemeyen enflasyon ve kur artışı sorunlarının yol açtığı sonuçlardan biri de ekonominin dolarizasyonu olmuştu.Venezuela’da, 1 Ekim 2021’de para biriminden altı sıfır atılmıştı. Devlet Başkanı Maduro, 16 Ocak’daki açıklamasında, ulusal para birimi Bolivar’la ekonomik işlemlerde yüzde 65 artış görüldüğünü, ekonomik toparlanmanın artarak süreceğini söylemişti.Bu sene Venezuela’nın petrol üretim ve ihracatını tekrar artırmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki artış ekonomideki son dönemde toparlanmada etkili oldu.Varil fiyatı 88 dolara ulaşan Venezuela petrolünden bu yılın ilk beş ayında elde edilen petrol geliri, geçen yıla göre yüzde 69 artarak 6,1 milyar dolara ulaştı.2017’deki krizin başlamasının ardından 51 ayı hiperenflasyonla geçiren Venezuela’da, artışlar son 11 aydır -haziran dışında- tek haneli aylık.Ülkenin merkez bankası tarafından geçen hafta yayımlanan verilere göre, Venezuela’nın enflasyonu haziranda kaydedilen aylık yüzde 11,4’ten temmuzda aylık bazda yüzde 7,5’e geriledi. Bu da yıllık enflasyonun yüzde 137’ye gerilemesine neden oldu.İlk altı aylık döneme bakıldığında Türkiye’de enflasyon 42 puan artarken, Venezuela’da 335 puan düştü. Venezuela’nın ocak, şubat, mart ve nisandaki aylık enflasyon artışı da Türkiye’nin gerisinde.