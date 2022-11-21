Venezuela’daki yolsuzluk soruşturmasında Türkiye’nin de adı geçiyor

VOA'nıngöre, Geçtiğimiz yıl gayrı safi yurt içi hasılası 43,4 milyar dolar olan Venezuela’da gümrüklerdeki yolsuzluklar da hesaba katıldığında kayıt dışı para miktarının ülke ekonominin beşte birinden daha fazlasına denk geliyor.Yolsuzluk ve rüşvetle ilişkili kayıt dışı ekonomiler raporunda ilk sırayı 4,9 milyar büyüklükle uyuşturucu ticareti alıyor. Onu 1,9 milyar dolarla petrol kaçakçılığı ve 1,8 milyar dolarla altın kaçakçılığı izliyor. Raporda ayrıca bazı devlet varlıklarının özel şirketlere yok pahasına satılması ya da devredildiğine de yer veriliyor.Gayrimeşru ekonominin temel unsurları çetelerin yanı sıra yolsuzluk ve rüşvete bulaşan asker ve polisler, kamu kurum ve kuruluşlarındaki devlet görevlileri. Bugün dünyanın 22 ülkesinde Venezuelalılar hakkında görülen yolsuzluk davalarında bahsedilen miktar toplamda 64 milyar dolara ulaşıyor.Resmi verilere göre geçen yıl 51 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Venezuela; Amerika, Avrupa ve Asya’ya kokain sevkiyatındaki önemli üslerden biri. Yılda 150-200 ton uyuşturucu sevkiyatınin yapıldığı tahmin edilen Venezuela’da, rapora göre yılda 5 milyar dolara yakın uyuşturucu parası dönüyor.Venezuela’da aralarında üst düzey hükümet görevlileri ve ordu mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında uyuşturucu ticaretine bulaştıkları gerekçesiyle dava bulunuyor, halen faal bazı üst düzey hükümet yetkilisine de yaptırım uygulanıyor.Venezuela’da günde 80 bin varil yani 12 milyon 700 bin litre petrol kaçakçılığı yapılıyor. Daha çok askerler tarafından yapıldığı iddia edilen petrol kaçakçılığından yılda 1,9 milyar dolar elde ediliyor.Rapora göre Venezuela’daki altın ticaretinin yüzde 75’i kayıt dışı yapılıyor. Daha çok ülkenin Brezilya sınırındaki Bolivar eyaletinde yoğunlaşan yasa dışı altın ticaretinden elde edilen paranın yılda 1,8 milyar dolar olduğu bildiriliyor.Venezuela’da altın çıkaran ve kaçakçılık yapılan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Transparencia Venezuela’nın direktörü Mercedes de Freitas altınların doğrudan ya da önce yasadışı yollardan Kolombiya’ya götürülüp orada sistemin içine sokulduktan sonra Türkiye, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere ihraç edildiğini söylüyor.Devlete ait varlıklarının özel şirketlere şaibeli devirleriyle ilgili olarak Hotel Alba Caracas’ın işletmesinin Türk şirkete verilmesinin devlete yılda 3,6 milyon dolarlık kayba neden olduğu belirtiliyor.