Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela’dan tepki! ‘Koşulsuz saygı gösterilmeli’ /30 Kasım 2025 11:44

Venezuela’dan tepki! ‘Koşulsuz saygı gösterilmeli’

Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasını tamamen kapatma yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve ülkenin hava sahasına “koşulsuz saygı” gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartları çerçevesinde korunduğu belirtilerek, herhangi bir ihlale izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerine işaret edilerek, ABD’nin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak durdurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerinin Karayipler ve Güney Amerika’nın kuzeyi için potansiyel bir tehdit oluşturduğu öne sürülerek, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ilgili çok taraflı kuruluşların bu duruma sessiz kalmaması gerektiği çağrısında bulunuldu.
