Venezuela diken üstünde: ABD, ülkedeki vatandaşlarına acil çıkış uyarısı yaptı /05 Aralık 2025 11:21

Venezuela diken üstünde: ABD, ülkedeki vatandaşlarına acil çıkış uyarısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da yaşayan veya bu ülkeyi ziyaret eden ABD vatandaşlarına yönelik uyarısını yenileyerek ülkeden “derhal” ayrılmaları çağrısında bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, mayıs ayında paylaşılan ve kapsamlı bir inceleme sonrası aynı şekilde korunan 4’üncü seviye “Seyahat Etmeyin” uyarısının tekrar yürürlüğe konduğu belirtildi.

Açıklamada, Venezuela’da kalan ABD vatandaşlarının “haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle” karşılaşabileceği vurgulandı.

Uyarıda, cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının yaygın olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin rejim karşıtı ve demokrasi yanlısı eylemlere karşı “acımasız bir baskı uyguladığı” iddiası da yer aldı.

SEYAHAT ETMEK ZORUNDA OLANLARA EK ÖNLEMLER
Bakanlık, zorunlu olarak Venezuela’ya gitmesi gereken ABD vatandaşlarına olağan dışı güvenlik tedbirleri önererek, “vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları” tavsiyesinde bulundu.
