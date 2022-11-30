Venezuela ile ABD petrol şirketi Chevron arasında anlaşma

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Twitter hesabındaki paylaşımda, Chevron'un Venezuela Başkanı Javier La Rosa ile "başarılı bir çalışma toplantısı" gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin 2023'te ülkedeki 100. yılını kutlayacağını kaydetti.







Aissami, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, her zaman yaptığımız gibi, Anayasa ve diğer Venezuela yasalarında belirlenen şartlarda, karma şirketlerin gelişimi ve petrol üretimini teşvik edecek sözleşmeleri imzalayacağız." ifadesini kullandı.





Ülkenin ekim ayında günde 717 bin varil petrol ürettiğini hatırlatan Aissami, hükümet olarak bunun hedeflerinin çok altında olduğunu ve anlaşmadan sonra yıl sonunda günde 2 milyon varil petrol üretimine ulaşmak istediklerini anlattı.





ABD tarafından 27 Kasım'da yapılan açıklamada, Venezuela'da tarafların anlaşmasına destek için petrol yaptırımlarını hafifletme kararı alındığı duyurulmuştu.



