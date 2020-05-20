Venezuela, İngiltere'ye dava açtı

BBC’nin haberine göre, dava dilekçesinde ABD yaptırımları nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın dondurduğu altın rezervinin korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak istenildiği ifade edildi.







Altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) aktarılabileceği belirtildi.





Venezuela Merkez Bankası’nın Londra’daki avukatı Sarosh Zaiwalla, insanların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde siyasi çıkar peşinde koşulmaması gerektiğini söyledi.





Venezuela’nın İngiltere Merkez Bankası’ndaki altınlarının değerinin 930 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor. ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Venezuela’nın sağlık sisteminin salgınla başa çıkamamasından endişe ediliyor.





Venezuela yönetimi, ilk kez 2018’in sonunda İngiltere Merkez Bankası’ndan altınları vermesini talep etmişti. Banka Ocak 2019’da talebi reddederken aynı ay kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, altınların Nicolas Maduro yönetimine verilmemesini istemişti.





Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu göreve bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri uyarmıştı.



