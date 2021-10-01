Şu ana kadar piyasada en büyük banknot olarak 1 milyon bolivar bulunuyordu. Dün itibarıyla 4 milyon bolivar 1 dolara denk geliyordu. Bolivarın yeni halinde en büyük banknot 100 bolivar olacak. Bu da ilk etapta 25 dolardan işlem görecek.







Bu da bolivarın yabancı dövizler karşısındaki değerinin değişmeyeceği anlamına geliyor. Altı sıfırlık değişikliğin ana hedefinin aşırı sıfırlı nakit işlemlerinde ve defter tutmada hesaplamaları kolaylaştırma olduğu belirtiliyor.





Venezuela Merkez Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Jose Guerra, "Bu değişikliğin en önemli ve temel nedeni ödeme sistemlerinin çökmüş olması. Çünkü basamak sayısındaki fazlalık hem ödeme sistemlerini işlevsiz kılıyor hem de işlem yapmayı pratikte imkansız hale getiriyordu. Banka kartı ödeme veya şirketler için muhasebe sistemleri hiperenflasyon için değil, normal bir ekonomi için tasarlandı" diyerek eski bolivar ile yenisi arasında hiçbir değer kaybının olmadığını ifade ediyor.





Venezuela'da halkın sadece yüzde 5'i yoksulluk seviyesinin üzerinde; yüzde 75'i 'aşırı yoksul'





Bir şişe gazoz 8 milyon bolivar





Eski para birimi ile bir şişe gazoz alabilmek için 8 milyon bolivar ödemek gerekiyordu. Bu da insanların tomarla para ile alışveriş yapmaları ve ödemelerde büyük güçlükler çekmelerine neden oluyordu.





Bankalar ise müşterilerin günde en fazla 20 milyon bolivar nakit çekmesine izin veriyordu. Nakit sıkıntısı çekildiğinde ise bu limit daha da aşağıya çekiliyordu.





Bu nedenle tüketiciler son dönemde ABD dolarına veya PayPal gibi dijital ödeme yöntemlerine yönelmeye başladı. Guerra şu anda ülkede işlemlerin yüzde 60'ının Amerikan doları ile gerçekleştiğini belirtiyor.





Üçüncü defa sıfırlar silindi







Venezuela'da bolivardan sıfır silinmesi yöntemine daha önce de başvurulmuştu. 2008'de Hugo Chavez üç sıfır, halefi Nicolas Maduro ise 2018'de beş sıfır silmişti.





Dört yılı aşkın zamandır süren hiperenflasyon nedeniyle Merkez Bankası artık enflasyon istatistiklerini yayınlamıyor. Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Venezuela'nın 2021 sonundaki enflasyon oranının yüzde 5 bin 500 olacağını tahmin ediyor.





Maduro hükümeti, iki yıl önce dolar cinsinden işlemleri yerel para birimi lehine kısıtlamaya çalışmış fakat enflasyonun daha da artmasından dolayı bu politika rafa kaldırılmıştı. Dolar kullanımının hızla arttığı ülkeye Amerikan para birimi yabancı banka hesabı sahipleri ağı veya yurt dışından nakit getiren Venezuelalılar tarafından sokuluyor.





Sıfır silme kararından önce etiketlerde eski ve yeni bolivar ve dolar ile fiyat yazılmasına başlanmıştı. Bankalar, değişiklik için gerekli ayarların yapılabilmesi için perşembe ve cuma günleri operasyonları birkaç saat donduracaklarını açıkladı.