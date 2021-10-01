Samanyolu Haber /Ekonomi / Venezuela paradan 6 sıfır attı: "İşlem yapamaz hale gelmiştik" /01 Ekim 2021 10:46

Venezuela paradan 6 sıfır attı: "İşlem yapamaz hale gelmiştik"

Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip Venezuela'da para birimi bolivardan altı sıfır silinmesine karar verildi. Kötü ekonomik durum nedeniyle adeta değersiz hale gelen bolivarın 6 sıfır silinmiş yeni banknotları perşembeden itibaren piyasaya sürülmeye başlandı.

SHABER3.COM

Şu ana kadar piyasada en büyük banknot olarak 1 milyon bolivar bulunuyordu. Dün itibarıyla 4 milyon bolivar 1 dolara denk geliyordu. Bolivarın yeni halinde en büyük banknot 100 bolivar olacak. Bu da ilk etapta 25 dolardan işlem görecek.

Bu da bolivarın yabancı dövizler karşısındaki değerinin değişmeyeceği anlamına geliyor. Altı sıfırlık değişikliğin ana hedefinin aşırı sıfırlı nakit işlemlerinde ve defter tutmada hesaplamaları kolaylaştırma olduğu belirtiliyor.

Venezuela Merkez Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Jose Guerra, "Bu değişikliğin en önemli ve temel nedeni ödeme sistemlerinin çökmüş olması. Çünkü basamak sayısındaki fazlalık hem ödeme sistemlerini işlevsiz kılıyor hem de işlem yapmayı pratikte imkansız hale getiriyordu. Banka kartı ödeme veya şirketler için muhasebe sistemleri hiperenflasyon için değil, normal bir ekonomi için tasarlandı" diyerek eski bolivar ile yenisi arasında hiçbir değer kaybının olmadığını ifade ediyor.

Venezuela'da halkın sadece yüzde 5'i yoksulluk seviyesinin üzerinde; yüzde 75'i 'aşırı yoksul'

Bir şişe gazoz 8 milyon bolivar

Eski para birimi ile bir şişe gazoz alabilmek için 8 milyon bolivar ödemek gerekiyordu. Bu da insanların tomarla para ile alışveriş yapmaları ve ödemelerde büyük güçlükler çekmelerine neden oluyordu.

Bankalar ise müşterilerin günde en fazla 20 milyon bolivar nakit çekmesine izin veriyordu. Nakit sıkıntısı çekildiğinde ise bu limit daha da aşağıya çekiliyordu.

Bu nedenle tüketiciler son dönemde ABD dolarına veya PayPal gibi dijital ödeme yöntemlerine yönelmeye başladı. Guerra şu anda ülkede işlemlerin yüzde 60'ının Amerikan doları ile gerçekleştiğini belirtiyor.

Üçüncü defa sıfırlar silindi

Venezuela'da bolivardan sıfır silinmesi yöntemine daha önce de başvurulmuştu. 2008'de Hugo Chavez üç sıfır, halefi Nicolas Maduro ise 2018'de beş sıfır silmişti.

Dört yılı aşkın zamandır süren hiperenflasyon nedeniyle Merkez Bankası artık enflasyon istatistiklerini yayınlamıyor. Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Venezuela'nın 2021 sonundaki enflasyon oranının yüzde 5 bin 500 olacağını tahmin ediyor.

Maduro hükümeti, iki yıl önce dolar cinsinden işlemleri yerel para birimi lehine kısıtlamaya çalışmış fakat enflasyonun daha da artmasından dolayı bu politika rafa kaldırılmıştı. Dolar kullanımının hızla arttığı ülkeye Amerikan para birimi yabancı banka hesabı sahipleri ağı veya yurt dışından nakit getiren Venezuelalılar tarafından sokuluyor.

Sıfır silme kararından önce etiketlerde eski ve yeni bolivar ve dolar ile fiyat yazılmasına başlanmıştı. Bankalar, değişiklik için gerekli ayarların yapılabilmesi için perşembe ve cuma günleri operasyonları birkaç saat donduracaklarını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Venezuela paradan 6 sıfır attı: "İşlem yapamaz hale... Sonraki Haber >>

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:37