Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela, petrol görüşmeleri sonrası iki Amerikalıyı serbest bıraktı /09 Mart 2022 08:41

Venezuela, petrol görüşmeleri sonrası iki Amerikalıyı serbest bıraktı

ABD’nin Rusya petrolüne ambargo uygulamaya başlaması ile eş zamanlı olarak, uzun süredir problemli olduğu Venezuela hükümeti ile yakınlaşma başladı.

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Sosyalist Nicolás Maduro hükümeti, Biden hükümeti yetkililerinin ülkeye ziyaretinden günler sonra iki Amerikalıyı serbest bıraktı.

Venezuela, Rusya’nın, dünyanın bu bölümündeki en yakın müttefiki konumundaydı.

Rusya petrolünün ithalini yasaklayan ABD’nin, talebi karşılamak için farklı seçenekler için temaslar yürütüyor.

Körfez ülkelerinin, ABD’nin isteğine karşın, petrol ihracatını artırmaya yanaşmadığı bildiriliyor.

Buna karşın bazı Amerikalı siyasetçiler, Venezuela ile işbirliği yapılması fikrine karşı çıkıyor.
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