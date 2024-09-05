Samanyolu Haber /Gündem / Venezuela'da 3 ton kokain yakalandı; Turkish Cargo detayı dikkat çekiyor /05 Eylül 2024 17:14

Venezuela'da 3 ton kokain yakalandı; Turkish Cargo detayı dikkat çekiyor

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 ton kokain ele geçirildi. Kokainin varış noktasına dair farklı iddialar konuşuluyor. İddiaya göre rotalar içinde Türkiye de var. Koain ticaretinde Turkish Cargo'nun da adı geçiyor.

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Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 ton kokain ele geçirildi. Kokainin varış noktasına dair farklı iddialar konuşuluyor. İddiaya göre rotalar içinde Türkiye de var.

Venezuelalı yetkililer başkent Caracas yakınlarındaki Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’nda 3 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.Güvenlik güçleri, 24 Ağustos’ta düzenlenen operasyonu “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

Ultimas Noticias adlı haber sitesinin aktardığına göre, kokain Rusya üzerinden Afganistan’a gönderilecekti. Eski diplomat İmdat Öner’in de X hesabından paylaştığı üzere uyuşturucular Rusya’ya indikten sonra Türk Hava Yolları (THY) iştiraki olan Turkish Cargo’ya ait bir kargo uçağıyla Afganistan’a götürülecekti.

Venezuela güvenlik güçleri şu ana kadar 13 kişiyi tutukladı. Venezuela basını sevkiyatta kullanılacak Café El Faraón C.A. adlı şirketin sahibinin Kolombiya’ya kaçtığını yazdı.

Varış noktası olarak Afganistan’ın seçilmesi dikkat çekici. Afganistan, geleneksel olarak afyon üretimi ve ticaretinin merkezi olarak biliniyor. Yani uyuşturucu Afganistan’a gelmez, genelde oradan başka yerlere gider. Insight Crime’a göre, ilk kez Latin Amerika’dan Afganistan’a planlanan bir kokain sevkiyatı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Afganistan’daki afyon üretimi son bir yılda yüzde 95 azaldı. Bu azalma, ülkenin uyuşturucu ticaretindeki rolünün değişmesine neden oldu. Uzmanlar, boşluğun yeni uyuşturucu türleri ve rotalarla doldurulabileceği görüşünde.
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