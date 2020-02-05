Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da enflasyon yüzde 9 bin 585 oldu /05 Şubat 2020 16:28

Venezuela'da enflasyon yüzde 9 bin 585 oldu

Tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela, 2019 yılını yüzde 9 bin 585'lik enflasyon rakamıyla tamamladı.

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Venezuela Merkez Bankası (BVC) salı günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9585,5'e ulaştığını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen yıl için yüzde 200 binlik enflasyon tahmininde bulunmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomideki kötü gidişatın başta petrol ambargosu olmak üzere ABD yaptırımlarından kaynaklandığını ileri sürüyor.

OPEC üyesi ülke mevcut krize, petrol gelirlerinin ülkeye transferinin bloke edilmesi ve yurt dışı borçlanmasının engellenmesinin neden olduğunu belirtiyor. Gelirinin yüzde 96'sını petrol ticaretinden sağlayan ülkede şartlar 2013'te Hugo Chavez'in ölümünün ardından daha da ağırlaşmış durumda.

Mayıs 2019'da, Venezuelalı yetkililerinin üç yıllık sessizliğini bozan merkez bankası, 2018 yılında enflasyonun yüzde 130 bin olduğunu ve gayri safi yurtiçi hasılanın 2013'ten bu yana yarı yarıya azaldığını açıklamıştı.

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