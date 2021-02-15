Venezuela'da gıdaya erişim zorlaşıyor

Halkın yüzde 76’sının ayda 750 liradan daha az gelire sahip olduğu Venezuela, Birleşmiş Milletler tarafından gıdaya erişimin en zor olduğu ülkeler arasında değerlendiriliyor.

Gıda güvenliği uzmanı Susana Rafallı, “Venezuela’da son yıllarda tarımsal üretimde ve gıda ithalatında yaşanan düşüşler gıda arzında yüzde 25’e yakın yetersizliğe neden oluyor. Şimdilik marketlerde boş raf görüntülerine rastlamıyoruz çünkü alım gücü düştükçe gıda tüketimi de azalıyor; keza bugün asgari ücret mutfak masraflarının yüzde 2’sini bile karşılamaya yetmiyor. Ayrıca devam eden hiperenflasyon, kur artışı ve akaryakıt kıtlığı gibi sorunların üzerine pandemi koşulları da eklenince birçok kişi ihtiyacın çok az altında gıda tüketebiliyor,” şeklinde konuşuyor.

Esnaflar hiperenflasyona ve kurdaki artışa bağlı olarak fiyatlar arttıkça, müşterilerin satın aldığı gıda miktarının azaldığını söylüyor.





Manav Alexander Gimenez, “Üreticilerden sebze ve meyveyi dolar üzerinden satın aldığımız için kur arttıkça fiyatları da doğrudan artırmak zorunda kalıyoruz; fiyatlar arttıkça hem bizim kar oranımız azalıyor hem de müşterilerimizin satın aldığı sebze meyve miktarı. Örneğin önceleri haftada iki kilo patates alan müşterilerimiz bugün sadece yarım kilo ya da bir kilo patates satın alıyor. Meyve satışlarımız da düştü çünkü insanların önceliği yemek yiyebilmek. Alım gücü tamamen eridi ve insanlar en basit gereksinimlerini bile karşılayamıyor,” diyor.





BBC tarafından 2020’nin en etkili 100 kadını arasında gösterilen Susana Raffalli, gıdaya erişim sorununun eğitimden güvenliğe kadar toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkat çekiyor.



