Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da Maduro da muhalefet de zafer ilan etti /29 Temmuz 2024 11:24

Venezuela'da Maduro da muhalefet de zafer ilan etti

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçildiğini açıkladı. Kendi adayının kazandığını iddia eden muhalefet ise ordudan yardım istedi. ABD'nin yanı sıra komşu ülkelerden de tepki var.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'nun yüzde 51,2'yle yeniden Devlet Başkanı seçildiğini duyurdu. Ancak seçimlerde hile gerçekleştirildiğini iddia eden ve orduyu harekete geçmeye çağıran muhalefet, yüzde 70'le kendi adaylarının kazandığını açıkladı. Ulusal Seçim Konseyi'ne göre ise muhalefet adayı Edmundo Gonzalez Urrutia oyların yüzde 44,2'sini aldı.

Eski bir diplomat olan 74 yaşındaki Gonzalez Urrutia sonuçların ilanının ardından, ordudan gerçek sonuçlara saygı göstermesini ve bu yönde hareket etmesini istedi. Muhalif siyasetçi Maria Corina Machado da "Venezuela halkı ve tüm dünyaya söylüyoruz ki ülkenin yeni başkanı Edmundo Gonzalez Urrutia'dır. Biz kazandık" dedi. Ordudan duruma müdahale etmesini isteyen Machado, "Halk konuştu ve Maduro'yu istemediğini söyledi. Tarihin doğru tarafında olma zamanı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası basına göre, Venezuela'da yıllardır Maduro'nun yanında olan ordunun bu seçimlerin ardından aksi yönde hareket edeceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Maduro, sonuçlarının ilanının ardından yaptığı ilk açıklamada "Barış, istikrar ve adalet olacak" dedi.

Seçimlerden önce düzenlenen bağımsız anketler, 61 yaşındaki Maduro'nun 11 yıllık iktidarının sona ereceğine işaret ediyordu. Pazar günkü seçimler muhalefet ile geçen yıl varılan uzlaşı üzerine gerçekleşti. Seçim sözü verilince ABD Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları hafifletmişti.

Arjantin lideri Milei: Umarım ordu müdahale eder

Sonuçlara ABD ve komşu ülkelerden de tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sonuçların halkın tercihini yansıtmadığı konusunda ciddi endişeler olduğunu söyledi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Sonuçlara inanmak güç. Şili olarak doğrulanabilir olmayan hiçbir sonucu tanımayacağız" dedi. Arjantin de sonuçları tanımayacağını ilan etti. Devlet Başkanı Javier Milei "Umarım bu sefer ordu demokrasiyi savunur" dedi. Küba lideri Miguel Diaz-Canel'den ise tebrik mesajı geldi. Diaz-Canel, Maduro'ya "Kardeşim, zaferle emperyalist yanlısı muhalefeti yendin" diye seslendi.

Maduro yönetiminde Venezuela'nın gayrisafi milli hasılası yüzde 80 oranında eridi, 30 milyonluk nüfusun 7 milyonu ülke dışına göç etti.

Hükümet ekonomik durumdan ABD yaptırımlarını suçluyor ancak uzmanlar yolsuzluklar ve verimsiz yönetim tarzına işaret ediyor. Venezuela başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerindeki ekonomik zorluklar ABD üzerindeki göçmen baskısını da artırıyor.
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