Samanyolu Haber /Dünya / Venezüela'da o karardan vazgeçildiği açıklandı /02 Temmuz 2020 21:40

Venezüela'da o karardan vazgeçildiği açıklandı

Venezüela'daki Avrupa Birliği (AB) temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa'nın sınır dışı edilmesinin kararının iptal edildiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre AB yaptırımlarının ardından ülkedeki AB temsilcisini sınır dışı edeceğini açıklayan Venezuela hükümeti kararından vazgeçti.

Venezuela, ülkedeki Avrupa Birliği (AB) temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa’yı sınır dışı etme kararını iptal etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AB’nin 11 Venezuelalı siyasetçiye yaptırım kararı almasının ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada Karakas’taki AB temsilcisi Pedrosa’nın ülkeyi 72 saat içinde terk etmesi gerektiğini söylemişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada iki tarafın diplomatik ilişkilerini devam ettirme gerekliliği üzerine anlaştığı belirtilerek “Sonuç olarak Venezuela hükümeti 29 Haziran’da aldığı kararı iptal etme karar verdi” denildi.

Açıklamada taraflar arasında diplomatik temasın işbirliği ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde en üst düzeyde ilerletilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
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