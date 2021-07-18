Samanyolu Haber /Gündem / Venezuela'da Türkiyeli turistlere yönelik tatil paketleri hazırlandığı belirtildi /18 Temmuz 2021 20:25

Venezuela'da Türkiyeli turistlere yönelik tatil paketleri hazırlandığı belirtildi

Venezuela yönetimi tarafından stratejik ortak olarak görülen Türkiye’den turistlere yönelik tatil paketleri hazırlandığı belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Mustafa Özdemir imzası taşıyan habere göre Venezuela basınında çıkan bir habere göre Venezuela Turizm Bakanı Ali Padron, stratejik ortak olarak görülen Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ile iki ülke arasındaki turizmi güçlendirmek için bir görüşme gerçekleştirdi.

Dağ sporlarından deniz turizmine kadar çok yönlü turizm potansiyeline sahip olan Karayip ülkesinde, Venezuela Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlar Türkiye’den turistlere yönelik tatil paketleri hazırlıyor.

Üst düzey yetkililerin katıldığı görüşmede Venezuela’daki dünyanın en yüksek çağlayanı olan Angel Şelaleleri’nden Karayip Denizindeki tropikal takımadalarının bulunduğu Los Roques ve Margarita adalarına kadar turistik yerleri ziyaret etmek isteyen Türk turistlere, sosyal medya fenomenlerine, oyuncu ve dansçılara yönelik özel programların oluşturulması değerlendirildi.

VOA Türkçe’ye konuşan Venezuela Turizmciler Odası (ConseTurismo) Başkan Yardımcısı Reinaldo Pulido Venezuela’daki sosyoekonomik ve siyasi krizlerden dolayı son yıllarda turizm sektöründe ciddi bir kan kaybı yaşandığını, pandemiyle birlikte bu düşüşün yüzde 90’lara ulaştığı ülkede Asya ve Avrupa’lı turistlere yönelik yeni arayışların olduğunu söyledi.

THY, Venezuela için stratejik önemde

Venezuela’yı ziyaret eden yabancı turist sayısında ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Pulido, ekonomik ve siyasi sorunlardan dolayı birçok uluslararası havayolunun Venezuela seferlerini durdurduğunu ancak sefer sayısını haftada beşe çıkaran Türk Hava Yolları’nın (THY) turizm sektörü için stratejik öneme sahip olduğunu söylüyor.

Siyasi sorunlardan dolayı ABD’li vatandaşlara getirilen vize zorunluluğu, Latin Amerika ülkelerinde pandeminin devam eden etkileri gibi nedenlerden dolayı hükümetin Asya ve Avrupa pazarlarına yönelik açılımlar yapmak istediğini belirten Pulido, ülkede aşılamanın yavaş ilerlemesi, güvenlik sorunu, temel servislerde yaşanan sorunlar, nakit kıtlığı ve tesislerin bakımı gibi sorunların turizm üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Pulido, Venezuela’nın Türkiyeli turistler için Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Canaima’dan Karayiplerdeki tropikal adalara, dağlık alanlardan çöllere kadar birçok paket hazırlayabileceğini örneğin Venezuela’da hava ulaşımı ve yemek dahil 4 günlük Angel Şelalesi paketinin yaklaşık 1000 dolar, Los Roques takımadalarında ise yaklaşık 680 dolar olduğunu belirtiyor.

Pandemide yükselişte olan kırsal ve insan sayısının sınırlı olduğu yerlerde tatil yapma eğiliminde, ormanlık, kırsal ve az sayıda insanın yaşadığı tropikal adalarıyla Venezuela’nın Türkiye’den turistler için önemli bir alternatif olabileceğini belirten Pulido Venezuela’da yaklaşık 4 bin otel ve pansiyonun bulunduğunu söylüyor.

“Venezuela’yı Avrupa ile bağlayan iki havayolundan biri olan Türk Hava Yolları bizim için çok önemli, ayrıca Venezuela’dan Avrupa’ya uçuşların da İstanbul üzerinden olması Türkiye için de olumlu bir durum” diyen turizmci ayrıca THY’nın Venezuela ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığında da kullanıldığını söylüyor.

Venezuela hükümeti, stratejik ortak olarak gördükleri Türkiye’deki yatırımcılara özel turizm bölgeleri ve oteller tahsis edilebileceği çağrısında bulunurken, Venezuela’nın özellikle kış aylarında Türkiyeli turistler için ciddi bir alternatif olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
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