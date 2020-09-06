Venezuela'da yolları petrol bastı

Venezuela’da sağanak yağış beraberinde seli getirdi. Bazı bölgelerde petrol sahalarına zarar veren sel yüzünden, caddeleri, petrol sahalarını su bastı. Suyla karışan petrol sokaklara doldu.





Venezuela'da aşırı yağışlar felakete yol açtı. Simon Bolivar bölgesinde yerel bir petrol sahasını su bastı.





Cabimas ilçesinde de petrol boruları sel nedeniyle hasar gördü. Sokakları ve bazı evleri su ile karışık petrol doldurdu.





Birçok aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.