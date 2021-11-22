Venezuela'daki yerel seçimlerde kazananlar belli oldu

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Venezuela’da Pazar günü 23 eyalet valisi ve 335 belediye başkanını seçmek için düzenlenen yerel seçimlere katılım ilk sonuçlara göre 8 milyon 151 bin 793 oyla yüzde 41,8’de kaldı. İlk sonuçlara göre 23 eyalet valiliğinin yirmisini ve başkentteki Libertador Belediyesi’ni iktidardaki Nicolas Maduro’nun partisi PSUV adayları kazandı.





Son yıllarda seçimleri boykot etmesine rağmen yeniden seçimlere katılma kararı alan muhalefetse biri ülkenin en kalabalık eyaleti Zulia olmak üzere toplamda üç eyalette sandıktan birinci çıktı. Bir önceki yerel seçimlerde muhalefet 5 eyaleti kazanmıştı.





Son yılların en düşük katılımı





21 milyondan fazla seçmene sahip ülkede yaklaşık 13 milyon kişi sandık başına gitmedi. Katılımın düşük kalmasındaki başlıca nedenler arasında kayıtlı seçmenlerin yaklaşık 4 milyonunun yurtdışına göç etmiş olmasının yanısıra başta yeni nesil olmak üzere halkın siyasetçilere ve kurumlara duyduğu güven kaybı gösteriliyor.





Ulusal Seçim Konseyi (CNE) görevlilerinden Julio Zambrano VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada Venezuela’da geleneksel olarak yerel seçimlere katılım oranının düşük olduğunu ancak bu seçimlerde sandığa ilginin daha da az olduğunu söyledi.





Muhalifin çok parçalı olduğunu ve ortak adaylar konusunda uzlaşamadığını belirten Zambrano “İktidar partisi PSUV adayının karşısına sayıları 35’i bulan muhalif partilerin her biri kendi adayını çıkardı. Muhalefetin bölünmüşlüğü katılım oranını azaltan nedenler arasında” diyor.





55 ülkeden gözlemci





Muhalefetin 2017 yılından bu yana seçimleri boykot ettiği Venezuela’da seçimlere dair en çok tartışılan konulardan biri de seçim sürecinin adil ve güvenilir olup olmadığı. Bazı oy merkezlerinde oy işleminin uzun saatler boyunca başlamaması, seçmenlerin oy kullandığı merkezlerin değişmesi, seçim merkezlerinde en az 13 gözaltının ve bir can kaybının kaydedildiği ülkede, aralarında AKP İstanbul milletvekili Serkan Bayram’ın da olduğu 55 ülkeden, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’den üç yüzün üzerinde gözlemci seçimleri izledi.





Seçim günü VOA Türkçe’ye konuşan sağlık çalışanı Jose Leonardo Gil, “Birçok düzensizlik yaşanıyor. Oylama işlemi normalde saat 07.00’de başlaması gerekirken ben sandıkların açılması için öğle saatlerine kadar beklemek zorunda kaldım. Oy kullanmak için gelen çok sayıda seçmen oyunu kullanamadı. Sonuçların seçim yapılmadan önce zaten belli olduğuna dair bazı iddialar duyuyoruz. İddiaların doğru olup olmadığından emin olabilmemiz mümkün değil ama ben her halükarda üzerime düşeni yapıp oyumu kullanmaya karar verdim. Daha ötesi için yapabileceğim bir şey yok” diye konuştu





Seçim sonuçlarının iktidar partisi PSUV için yeni bir zafer olduğunu Maduro, siyasi aktörleri seçim sonuçlarını tanımaya çağırdı. PSUV’un son yirmi iki yılda yapılan 29 seçimin 27’sini kazandığına dikkat çeken devlet başkanı Maduro, muhalefetin sandıkta bir hezimet daha yaşadığını söyledi.





Venezuela’da son yıllarda artan oy vermeme eğilimine dikkat çeken uzmanlar, seçim sonuçlarının çoğunluğun temsilinden çok siyasi partilerin kitlelerini sandığa götürmeyi götürme becerisini temsil ettiğini ve iktidarın bu noktada çeşitli avantajlarının olduğunu belirtiyor.