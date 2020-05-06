Venezuela'dan İran'a uçak dolusu altın

SAMANYOLUHABER- Petrolün varil fiyatının 20 dolara kadar düşmesi krizle boğuşan Venezuela’yı vurdu. Venezuela'nın geçen ay İran’a 9 tonluk veya 500 milyon dolarlık altın gönderdiği belirtildi.





Yatırımcıların dikkatle takip ettiği Bloomberg haber ajansına göre Venezuela, bu sevkiyatla İran’dan aldığı işlenmiş petrole karşılık ödeme yaptı. Karakas hükûmetinin elindeki rezervler bu ödeme sonrasında 6,2 milyar dolara indi. Bu son 30 yılın en düşük seviyesi.





Bloomberg, İran havayolları şirketi Mahan Air’in sadece bir haftada 12 kez Venezuela’ya uçtuğunu belirti.





UÇAK DOLUSU KÜLÇE ALTIN





İran uçakları, Venezuela’nın rafinaj için ihtiyaç duyduğu kimyasal katkı maddelerini ve rafineri parçalarını getirdi. Mahan Air, altınla ülkesine döndü.





Venezuela daha önce Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de altın karşılığı ticaret yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) altın ticaretini de ambargoya dahil edince bahsi geçen ülkeler Venezuela ile altın karşılığı ticareti durdu.





4 ARALIK 2018: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu Karakas'ta ziyaret etmişti.





Venezuela altınlarının Türkiye'de külçe hâline getirileceğini kaydetmişti.