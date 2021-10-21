Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'dan Kolombiya'ya ilişkileri normalleştirme çağrısı /21 Ekim 2021 20:39

Venezuela'dan Kolombiya'ya ilişkileri normalleştirme çağrısı

Kolombiya ve Venezuela arasında devam eden gerilime dair Karakas yönetiminden normalleşme sinyali geldi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söyledi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'yla 2019 yılında kopan ticari ve diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısı yaptı.

NORMALLEŞTİRME ÇAĞRISI 

Sputinik'in haberine göre Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Maduro, "Kolombiya ve Venezuela olarak sorunlarımızı barış içinde çözmemiz; ticaret, üretim ve ekonomi anlamında ilişkileri normalleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Maduro, iki ülke arasında diplomatik misyonlar arasındaki ilişkilerin de normalleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte Venezuela lideri, geçen günlerde Kolombiya Senatosunda, iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkileri normalleştirme maksadıyla çalışacak bir komisyon kurulmasına yönelik önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

KOLOMBİYA LİDERİ 'TANIMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Bununla beraber Venezuela'daki Kolombiyalıların konsolosluk yardımı alamadığını anımsatan Maduro, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin bu insanlara konsolosluk erişimi sunmadığını ifade etti. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında Duque, Venezuela hükümetini tanımayacağını dile getirmişti.

"Ben Kolombiya'nın devlet başkanı olduğum sürece onu tanımayacağız" diyen Duque, "Onu (Maduro'yu) tanımak, ülkemizin tarihsel manada savunduğu değerlerden caymak olur. Maduro hükümetinin imza attığı rezaletten ötürü bütün bir halkın yaşamak zorunda kaldığı sefalet karşısında bir teslimiyet sayılırdı" demişti.
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