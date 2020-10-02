Venezuela'dan peynir mi gelecekti?

Türkiye’nin yüzde sıfır Gümrük Vergisi ile kapıları sonuna kadar açtığı Venezuela’da peynirin kilosu 1 milyon bolivarı aştı. Venezuelada asgari ücretle çalışan bir kişinin eline ayının sonunda 800 bin bolivar (2 dolar) geçiyor.





6 ay önce 1 Amerikan Doları, 77 bin bolivar seviyesinde iken bugün 450 bin bolivar. Peynir üreticilerine göre fiyatlardaki artış ülkede yaşanan krizlerle doğrudan irtibatlı.





Süt ve süt ürünlerinin fiyatları elektrik, su ve internet gibi temel servislerin sık sık kesintiye uğraması, benzin kıtlığı, peynir üretiminin son yıllık 171 bin tondan 81 bin tona gerilemesi etkili oldu.





NICOLAS MADURO DÖNEMİNDE KRİZ ÜSTÜNE KRİZ





Peynir fiyatındaki fahiş artışın bir sebebi de hayvancılık sektöründeki zorluklar.





Venezuela 1990’lı yıllarda toplamda 16 milyon büyükbaş hayvan sayısı ile dünyada ilk sıralarda yer alırken bugün yaklaşık 9 milyon büyükbaşla 40'ıncı sıraya düştü.





Hayvan Yetiştiricileri Federasyonu (Fedenaga) Başkanı Armando Chacin, Amerikanın Sesi (VOA) Türkçe’ye verdiği mülakatta 30 milyon kişinin yaşadığı Venezuela’da hayvan yetiştiricilerinin toplam et ihtiyacının yüzde 40’ını, süt ihtiyacının ise yüzde 35’ini karşılayabildiğini söyledi.





Araştırmalar da Venezuelalıların son on yılda, kişi başı yıllık et tüketiminin 24 kilodan 10 kiloya düştüğünü gösteriyor.





Chacin Nicolas Maduro yönetiminde asgari ücretin 2 dolara kadar düştüğü ülkede, hayvancılık yapanların ürünlerini satmakta zorlandıklarını belirtti.





Venezuela’da yaşam şartlarını tespit etmek için bir grup üniversite yapılan "Encovi" isimli araştırmaya göre Venezuela’da halkın yaklaşık yüzde 55’i aylık 60 doların, yüzde 76’sı aylık 100 doların altında bir gelire sahip.





Halkın yüzde 79,3’ü mutfak masraflarını karşılayamıyor.



