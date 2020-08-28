Verdiği sözü tuttu, erken ödeme yaptı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını havacılıktan turizme pek çok sektörde devasa şirketleri mali dar boğaza sürüklerken, Ülker ailesinin sahibi olduğu Yıldız Holdgin 2020 yılının ilk yarısında güçlü performans göstererek başarılı malî sonuçlar elde etti.





Yıldız Holding yurt dışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı.





Buna mukabil kredileri taksitlendiren bankalar kalan borcun vadesini 2030 yılına kadar uzattı.







ÜLKER SÖZÜNÜ TUTTU, ERKEN ÖDEME YAPTI





Böylece Yıldızı Holding, Murat Ülker'in yönetim kurulu başkanı olduğu 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaptı. Holding yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi.





Murat Ülker (sağda), 2021 yılı ocak ayında koltuğu yeğeni Ali Ülker'e devretmişti.





Yıldız Holding iştiraki Bizim Toptan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 ve 11 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Yıldız Holding AŞ yurt dışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon dolar erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding, sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır." ifadelerine yer verildi.