Vergi, harç ve cezalardaki artış netleşti; IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 TL olacak

Buna göre, yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026’dan itibaren 45 bin 614 liradan 57 bin 241 TL’ye yükselecek. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 1.170 Euro yapıyor. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde bu parayla iPhone 17 alablyorsunuz! Örneğin Belçika’da iPhone 17’nin fiyatı 950 Euro’dan başlıyor, modeline göre bin 300 Euroya kadar çıkıyor…



Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeniden değerleme oranını artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor. MTV, araç muayene ücreti, vergi, harç, emlak vergisi, trafik cezaları yeni yılda yeniden değerleme oranında artış gösterecek.



• Yurt dışı çıkış harcı



Yurt dışı çıkış harcı, 2026’da bin 255 TL’ye yükselecek.



• Sürücü belgesi harçları



B sınıfı sürücü belgesi harcı: 7 bin 122 TL

A sınıfı sürücü belgesi harcı: 2 bin 360 TL



• Pasaport harçları…



6 aya kadar: 2 bin 956 TL



1 yıl: 4 bin 296 TL



2 yıl: 7 bin 65 TL



3 yıl: 10 bin 65 TL



3 yıldan fazla: 14 bin 146 TL



