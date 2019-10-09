Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergi, harç ve trafik cezalarına en az %22.5 zam geliyor /09 Ekim 2019 09:13

Vergi, harç ve trafik cezalarına en az %22.5 zam geliyor

1 Ocak 2020'den itibaren birçok vergi, harç ve trafik cezaları en az yüzde 22.55 oranında artacak. Yıl başında memur maaşlarına ise sadece yüzde 4, emekli aylıklarına ise yüzde 6.6 zam yapılacak.

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Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere çeşitli kalemlerde uygulanan zamlar her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zamlanıyor. YDO, 4 Kasım 2019 günü açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla netlik kazanacak.

Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) henüz açıklanmasa da YDO yani yılbaşı zamlarına otomatik olarak uygulanacak olan kritik veri büyük ölçüde ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi'nin Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu ay Yİ-ÜFE hiç artmasa dahi YDO en az yüzde 22.55 olarak gerçekleşecek. Doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle ekim ayında Yİ-ÜFE'nin yerinde sayması beklenmiyor. Bu nedenle ekim ayında Yİ-ÜFE oranı yüzde 0.5 olursa, otomatik zamlar yüzde 22.6'ya, yüzde 1 olursa yüzde 22.67'ye yükseliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonunda ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 12'de kalsa dahi zamlar Yİ-ÜFE'ye ayarlı olduğu için yüzde 22.55'ten daha aşağıda olmayacak. İktidar eğer isterse bu oranı yarıya kadar yani yüzde 11.28'e kadar düşürebilecek.
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