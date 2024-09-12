Vergi kaçırdığı iddiasına skandal cevap: 'Bana yine sövdüreceksiniz'

Yurttaşlar, giderek ağırlaşan ekonomik kriz ve artan enflasyonun pençesinde geçim mücadelesi vermeye çalışırken vergisini ödemeyen yahut vergi kaçıran yandaşlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in “rüşvet ağı” iddiaları ile gündemde kendine uzun bir süre yer bulan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun vergi kaçırdığı açığa çıktı.







AKP’li Taşkesenlioğlu, 2005 yılında Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu ve 29 Ekim 2019 tarihinde, bu şirketteki hisselerini devretti.





2022 yılında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri söz konusu şirketi denetlerken 28 Haziran 2022 tarihli Vergi İnceleme Raporu’nda, Taşkesenlioğlu’nun şirket ortağı olduğu dönemde “Aztekin İnşaat Şirketi’nden sahte fatura kullandığı” ifade edildi.







Söz konusu raporda, “Aztekin İnşaat Şirketi’nden KDV hariç 100 bin TL, KDV dahil 118 bin TL tutarında sahte fatura kullanmıştır. Kullanılan sahte faturalara ait KDV’lerin indirim KDV’ler içindeki payı yüzde 30 dolayındadır. Bu da 18 bin TL’ye denk gelmektedir” ifadelerine yer verilirken vergi müfettişleri, Taşkesenlioğlu’na ait şirketin 2017 yılında da “Sahte fatura kullanarak” vergi kaçırdığını tespit etti.







Konuya ilişkin hazırlanan bir başka raporda da, “Petek Temizlik Reklam Şirketi’nden sahte fatura kullandığı tespit edilmiştir. Petek Temizlik Şirketi’nin gerçek faaliyetinin komisyon karşılığı sahte belge düzenlemek olduğu, bu nedenle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlediği tüm belgelerin gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte belgeler olduğu anlaşılmıştır.” ifadeleri kaydedilirken sahte faturalarda yer alan 18 bin TL’lik KDV için bir kat vergi cezasının kesilmesine karar verildi.





Diğer yandan, Taşkesenlioğlu'nun sahte fatura kullandığı tespit edilen 2017 yılında asgari ücret bin 404 TL, 2018 yılında ise bin 603 TL’ydi.







AKP’Lİ TAŞKESENLİOĞLU’NDAN SKANDAL AÇIKLAMA!



BirGün’den İsmail Arı’nın aktardığına göre, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu da vergi müfettişleri tarafından daha önce sahibi olduğu şirkete ceza verildiğini doğruladı ve itiraf gibi bir açıklamaya imza attı. Gerçekleştirdiği açıklamada, “Evet iki, üç faturada bir takım hatalar buldular. Ben şirketi 2019’da boşandığım Ünsal Ban’ın şoförüne devrettim.” ifadelerini kullanan Taşkesenlioğlu, daha sonra söz konusu şirketin bir başkasına devredildiğini ifade ederek “Sonra 80 bin TL gibi ceza geldi dediler gidip cezamı ödedim. Üç kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz” ifadelerini kaydetti.





MİLLETVEKİLİYKEN İHALE ALMIŞ

Diğer taraftan, Taşkesenlioğlu’nun sahte fatura kullandığı ortaya çıkan şirketi ile milletvekili olduğu dönemde kamudan ihale aldığı da ortaya çıktı. AKP döneminde İBB’den ve Eti Maden’den ihaleler aldığı öğrenilirken söz konusu şirketin toplam 1 milyon 471 bin TL’lik 8 ayrı ihale kaydı bulunuyor.





İSMİ SEDAT PEKER’İN RÜŞVET AĞI İDDİALARINA DA KARIŞMIŞTI

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet ağı iddialarıyla da gündem olmuştu. Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini ileri sürmüş ve bu iddialar yargıya taşınmıştı. Ayrıca, Taşkesenlioğlu soyadını taşıyan birçok kişinin Erzurum’da kamu kurumlarında görev yapması dikkatleri çekmişti.