Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergi ödemeleri bir ay uzatıldı /17 Mart 2020 13:30

Vergi ödemeleri bir ay uzatıldı

Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

SHABER3.COM

Koronvirüs salgını reel sektörü de vurdu. İş dünyası hükümetten kapsamlı bir destek paketi beklerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ödemelerini bir aylığına erteledi.
 
Bakanlıktan konuya dair yapılan duyuruda, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilmesi ve ödeme sürelerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi. 

ÖDEME İÇİN 1 AY EK SÜRE

2019 yılına ait yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. 

Geçen yıla dair kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyordu.
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