Vergi oranları güncellendi: Çok kazanan çok ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘çok kazanandan çok vergi’ alınması için Resmi Gazete’den kritik bir kararı duyurdu. Bu kapsamda Kur Korumalı Mevduat ve TL mevduat hesapları için vergi düzenlemelerine gidildi. Resmi Gazete’den duyurulan yeni karar kapsamında yatırım fonu kazançlarından alınan tevkifat oranı yüzde 10’dan 15’e yükseltildi.





Şu anda 32 günlük vadede faiz oranı yüzde 52,72, 3 aylık yüzde 54,98, 6 aylık yüzde 43,64 seviyesinde bulunuyor. Stopaj oranlarının yükselmesi ile bankada parası olanların faiz gelirinde ciddi bir düşüş yaşanacak. Örneğin 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi 39 bin liradan 36.832 liraya düşecek. Bu da aylık 2.167 liralık kayıp anlamına geliyor.





Bu oranlar, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5, 1 Ağustos-31 Ekim 2024 tarihli hesaplarda yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5, 1 Ağustos 2024 öncesi açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise yüzde 0 olarak sürdürülecek.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre vadeli mevduat ve katılma hesaplarında da vergi oranları güncellendi. Bugünden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar için 6 aya kadar vadelerde yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 ve 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 tevkifat uygulanacak.KKM hesaplarında da benzer bir düzenleme yapılarak vergi oranları diğer Türk Lirası mevduatlarıyla eşitlendi. Buna göre, bugünden itibaren açılan veya vadesi yenilenen kur korumalı mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları diğer Türk lirası mevduat hesaplarına uyumlu olarak 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olarak uygulanacak.Ayrıca, bazı menkul kıymet gelirlerinde düşük vergilendirme avantajı sona erdirildi. Daha önce yüzde 7,5 olarak uygulanan tevkifat oranı yüzde 10’a çıkarıldı. Devlet tahvili ve Hazine bonoları gibi bazı yatırım araçları için ise mevcut sıfır oranlı vergi uygulaması devam edecek.