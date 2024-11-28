Vergi soruşturması tamamlandı: İşte Engin ve Dilan Polat'ın kamu zararı!

Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ailesine ait 6, fenomen Tolunay Topal'a ait 1 şirket hakkında yürütülen vergi suçu soruşturması tamamlandı.





Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar hapis istendi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi.





Baba Sezgin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, muhasebeci Ahmet Gün hakkında hazırlanan 5 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 15 yıl 6 aydan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.





Dilan Polat, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde şunları söyledi: "Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğu zaman Engin bana genelde nakit veya Engin'in kredi kartı ile ödenirdi.





Hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz."





Engin Polat ise ifadesinde “Vergi raporlarındaki diğer şirketlerimizle olan ticarette gerçektir. Vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz. Raporun hatalı düzenlendiğini düşünüyorum" dedi.





Talimatları kendisinin verdiğini söyleyen Engin Polat, "Vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili olarak şu an tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra eğer bir hatamız varsa ödemek isteriz.





Biz gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmamız mümkün değildir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu. Diğer şüpheliler de suçlamaları reddetti.