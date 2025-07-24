Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Yatlara sıfır, otomobile %70 ÖTV! /24 Temmuz 2025 14:19

Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Yatlara sıfır, otomobile %70 ÖTV!

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye'deki vergi sistemindeki adaletsizliklere dikkat çeken çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, otomobil ve lüks deniz araçları arasındaki vergi farkını gündeme taşıdı.

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Bingöl açıklamasında, “ Bugün en düşük standarttaki içten yanmalı bir otomobilden %70 ÖTV alan vergi sistemimizde "Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri"nde ÖTV oranı 2017 yılından bu yana %0'dır.

O zaman soru şu: temelde lüks tüketimi vergilemesi gereken Özel Tüketim Vergisi neden yatlara, kotralara uygulanmıyor? Yat ve kotraların ÖTV'ye tabi olması için lüks olmaları yetmiyor bir de tekerleklerinin olması mı gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Bingöl’ün bu tespiti, kamuoyunda vergi adaleti tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Orta ve dar gelirli vatandaşların araç sahibi olmasının giderek zorlaştığı bir dönemde, lüks yat ve teknelerin sıfır vergiyle vergilendirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öte yandan, AKP iktidara geldiği günden bu güne ÖTV ortanları şu şekilde değişti:

AKP göreve geldiğinde otomobillerde ÖTV oranı:
1,6 litreye kadar --> %27
1,6-2,0 litre aras  -->  %46
2,0 litre üzeri  --> %50

AKP ülkeyi 23 sene yönettikten sonra otomobillerde ÖTV oranı:
1,6 litreye kadar  --> %70-%100
1,6-2,0 litre arası  --> %150-%170
2,0 litre üzeri  --> %220








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