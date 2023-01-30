Vergi ‘yapılandırma’, affa döndü: Borcunu ödemeyene büyük kıyak

İktidarın getirdiği vergi borcu yapılandırma paketinde gecikme zammı yerine uygulanan enflasyon farkı, peşin ödeyenler için ‘af’ anlamına geliyor. Buna göre 2009’da 1000 TL vergi borcu olan bir vatandaş, ‘yapılandırma’ sonrası anaparaya ek 103 TL ödeyerek tüm borçtan kurtulacak.



Hükümet enflasyon farkını yüzde 73,84 olarak belirleyecek. Halbuki Kasım 2016-Aralık 2022 arası Yİ-ÜFE yüzde 659.





Vergi borcu yapılandırma paketini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor. Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak.



AKP iktidarı döneminde buna benzer 10 kanun çıkartıldı. 2017’de kadar çıkarılan kanunlarda gecikme cezası veya gecikme zammının yerine doğrudan enflasyon farkı uygulandı. Ama Kasım 2016’dan beri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yerine, enflasyon yüzde 0,35 kabul edilerek enflasyon farkı hesaplandı. Borcu peşin ödeyenlerdense hesaplanan enflasyon farkının yüzde 10’u tahsil edilip yüzde 90’ı silinmeye başladı.



TBMM’de bu hafta görüşmelerine başlanacak yapılandırma kanunu teklifinde de Kasım 2016 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE’deki aylık değişim yüzde 0,75 kabul edildi.



Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre aylık enflasyon yerine 0,75 oranının uygulanmasıyla 2016 kasım ayından bu yana enflasyon farkı yüzde 73,84 olarak belirlenecek. Halbuki Kasım 2016-Aralık 2022 arası Yİ-ÜFE yüzde 659.



Böylelikle örneğin Kasım 2009’da 1000 TL vergi veya prim borcu olan bir kişinin normalde bu borçtan kurtulabilmesi için 1000 TL anaparanın yanı sıra 2 bin 461 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 3 bin 461 TL ödemesi gerekiyor.



Şimdiyse söz konusu borç için yapılandırma başvurusu yapıldığında 1038 TL enflasyon farkı hesaplanacak. Borcu ilk taksit ödeme süresinde peşin ödeyenlerden enflasyon farkının sadece 103,85 TL’si alınacak, 934,65 TL’lik kısmı silinecek. Böylece, devlete gecikme zammıyla birlikte 3 bin 461 TL borcu bulunan birisi 1000 TL anapara, 103,85 TL enflasyon farkı olmak üzere 1103,85 TL ödeyerek tüm borçtan kurtulacak.